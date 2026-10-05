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"Стопор" для рынка. "Новая" семейная ипотека обрушит продажи барнаульских новостроек

"Стопор" для рынка. "Новая" семейная ипотека обрушит продажи барнаульских новостроек

Для большинства семей ставка с 6% выросла до 10%. И это заградительные условия Обновленная семейная ипотека перестанет двигать рынок новостроек.

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