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Приморцам добраться проще: для россиян запустили туры в Северную Корею

Приморцам добраться проще: для россиян запустили туры в Северную Корею

Приморские туроператоры организовали туры в Северную Корею. Теперь жители края могут отправиться не только в популярную «Суньку» и Хуньчунь, но и в Расон через Хасан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dezhurniy_primorye.

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