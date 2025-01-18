Приморцам добраться проще: для россиян запустили туры в Северную Корею

Приморские туроператоры организовали туры в Северную Корею. Теперь жители края могут отправиться не только в популярную «Суньку» и Хуньчунь, но и в Расон через Хасан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dezhurniy_primorye.
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