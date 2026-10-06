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Дерево рухнуло на крышу двухэтажки на улице 40 лет Октября в Барнауле

Дерево рухнуло на крышу двухэтажки на улице 40 лет Октября в Барнауле

В Барнауле днем 6 октября рухнуло дерево на улице 40 лет Октября. Судя по опубликованным в telegram-канале "Инцидент Барнаул" фото, ствол обломился, и ветви обрушились на крышу многоквартирного дома.

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