Дерево рухнуло на крышу двухэтажки на улице 40 лет Октября в Барнауле

В Барнауле днем 6 октября рухнуло дерево на улице 40 лет Октября. Судя по опубликованным в telegram-канале "Инцидент Барнаул" фото, ствол обломился, и ветви обрушились на крышу многоквартирного дома.
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