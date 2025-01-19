Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2 Соосновател...

Даниэль Вавра жестко закрыл тему woke-пропаганды в Kingdom Come: Deliverance 2Сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра решил публично ответить на обвинения в адрес Kingdom Come: Deliverance 2, связанные с якобы наличием woke-пропаганды и несоответствием историческим реалиям.
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