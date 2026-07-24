"Часть товаров сохранили". Татьяна Ким подтвердила атаки еще на три склада Wildberries

Она поблагодарила сотрудников и отметила, что на всех складах была проведена оперативная эвакуация Дроны 24 июля атаковали три логистических комплекса Wildberries, расположенные в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и в Симферополе.
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