"Часть товаров сохранили". Татьяна Ким подтвердила атаки еще на три склада Wildberries

Она поблагодарила сотрудников и отметила, что на всех складах была проведена оперативная эвакуация Дроны 24 июля атаковали три логистических комплекса Wildberries, расположенные в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и в Симферополе.