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Царьград

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Россия призывает Украину вернуть тела 6 тыс. военных ВСУ и провести обмен.

Россия призывает Украину вернуть тела 6 тыс. военных ВСУ и провести обмен.

Россия обратилась к Украине с призывом вернуть тела 6 тыс. военных ВСУ и выполнить обязательства по обмену военнопленными.

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