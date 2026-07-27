Грозный пророк и народные приметы: о чём молятся Илии и почему после праздника не купались

2 августа православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Илию. Верующие обращаются к нему с просьбами укрепить их в вере, помочь в покаянии и стойкости, а во время засухи традиционно молятся о дожде.
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