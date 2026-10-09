I'm Genuinely So Excited For "Avatar: Seven Havens" After Hearing Composer Jeremy Zuckerman's Behind-The-Scenes Stories

From expanding Aang’s iconic musical themes to creating an all-synth sound for Seven Havens, composer Jeremy Zuckerman breaks down how he’s evolving the music of Avatar.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым