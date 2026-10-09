Buzzfeed
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Buzzfeed

16 подписчиков

I'm Genuinely So Excited For "Avatar: Seven Havens" After Hearing Composer Jeremy Zuckerman's Behind-The-Scenes Stories

I'm Genuinely So Excited For "Avatar: Seven Havens" After Hearing Composer Jeremy Zuckerman's Behind-The-Scenes Stories

From expanding Aang’s iconic musical themes to creating an all-synth sound for Seven Havens, composer Jeremy Zuckerman breaks down how he’s evolving the music of Avatar.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым