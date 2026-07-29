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«Недостающее звено в эволюции»: в сети «всплыл» чертёж истребителя HF-73

«Недостающее звено в эволюции»: в сети «всплыл» чертёж истребителя HF-73 В сети «всплыл» эскиз самолёта, приписываемый немецкому авиаконструктору Курту Танку, который да.

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