Заместитель председателя КНР встретился с президентом Малави

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в понедельник провел встречу с президентом Малави Лазарусом Чакверой, который прибыл в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.