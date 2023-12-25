Предновогоднее...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
что-то мне котиков жаль...ну что, друзья, отомстим за русских котофф?
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Аудрюс
Да уш лучше наш, родной, бардак, чем &quot;ИХНИЙ&quot;, завозной....
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6 час.
Наталья Волкова
А нам то на хрена их культура? Или опять, как в 90 е насаждать будут? Сыты по уши
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