ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Если вы не знали, что такое Фестивус, я вам сейчас объясню.Это относительно новая американская традиция, внедрившаяся в американское общество за последние тридцать лет, связанная с одним из эпизодов сериала Сенфилд.
Предновогоднее...
Комментарии
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СимАчка Пушистая
что-то мне котиков жаль...ну что, друзья, отомстим за русских котофф?
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6 час.
Аудрюс
Да уш лучше наш, родной, бардак, чем "ИХНИЙ", завозной....
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6 час.
Наталья Волкова
А нам то на хрена их культура? Или опять, как в 90 е насаждать будут? Сыты по уши
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4 час.
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