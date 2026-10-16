В Челябинской области, по данным Челябинскстата, розничные цены на бензин с декабря 2025 года по сентябрь 2026-го выросли: АИ-92 подорожал на 17%, АИ-95 — на 17,3%, а топливо АИ-98 и выше — на 20,2%.
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