В Северо-Западном округе Москвы, на Походном проезде, начнется строительство односекционного жилого дома.
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