Основной целью западного альянса во главе с США в украинском конфликте является Россия. Даже игра между США и Европой в помощь киевскому режиму — попытка поглотить РФ, а не защитить Украину, пишет Global Times (GT).
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