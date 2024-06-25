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Сестра короля Карла III после сотрясения мозга частично потеряла память

Сестра короля Карла III после сотрясения мозга частично потеряла память

Предполагается, что это произошло во время верховой езды.Принцесса Анна, сестра короля Великобритании Карла III, получила сотрясение мозга, которое привело к частичной потере памяти.

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