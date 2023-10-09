Релоканты притягивают к себе войну Шаббат отменим, отменим шаббат - за нами Щаранский, Госдеп и Моссад.
А таки шо там у евреев?
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
"Евреи отстаивают свою Обетованную землю по праву, не по международному, конечно. И конечно, это феноменальный пример восстановления государства и земли после потери на 2000 лет." Ну-ка, ну-ка..... Расскажите мне, пожалуйста, какие это "отряды египтян" захватили евреев в рабство, 5 000 лет назад??? И переместили в Египет, сотнями тысяч??????????????
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1 час.
Мария Владимирова
Почему вы называете их "русские эмигранты"? Там нет русских, они репатрианты, жыды вернулись на родину, там им самое место.
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1 час.
Ксюша Кирьязис
Я тоже думаю, что евреи пошли по пути америкашек с их 9.11...
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24 мин.
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