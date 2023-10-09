А таки шо там у евреев?

Gennady Sokolovsky

"Евреи отстаивают свою Обетованную землю по праву, не по международному, конечно. И конечно, это феноменальный пример восстановления государства и земли после потери на 2000 лет." Ну-ка, ну-ка..... Расскажите мне, пожалуйста, какие это "отряды египтян" захватили евреев в рабство, 5 000 лет назад??? И переместили в Египет, сотнями тысяч??????????????