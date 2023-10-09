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А таки шо там у евреев?

А таки шо там у евреев?

Релоканты притягивают к себе войну   Шаббат  отменим,  отменим  шаббат  -  за  нами  Щаранский,  Госдеп  и  Моссад.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;Евреи отстаивают свою Обетованную землю по праву, не по международному, конечно. И конечно, это феноменальный пример восстановления государства и земли после потери на 2000 лет.&quot; Ну-ка, ну-ка..... Расскажите мне, пожалуйста, какие это &quot;отряды египтян&quot; захватили евреев в рабство, 5 000 лет назад??? И переместили в Египет, сотнями тысяч??????????????
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1 час.
Мария Владимирова
Почему вы называете их &quot;русские эмигранты&quot;? Там нет русских, они репатрианты, жыды вернулись на родину, там им самое место.
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1 час.
Ксюша Кирьязис
Я тоже думаю, что евреи пошли по пути америкашек с их 9.11...
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24 мин.

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