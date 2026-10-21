Дезертировавшего из ВСУ немецкого наёмника задержали российские силовики Российские силовики задержали немецкого наёмника, дезертировавшего из украинской армии.
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