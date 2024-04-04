То, как показывают Сталина в кино - это глупость!

На деле он вёл себя иначе!»- откровения главы МИДа Громыко о СталинеВ мемуарах бывшего главы советского МИД Андрея Громыко «Памятное», вышедших в 1988 году, за год до ухода великого дипломата из жизни, он ни словом не упомянул о сталинских репрессиях и культе личности вождя.