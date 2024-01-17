В «Единой России» прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты

В Новосибирской области сбор был организован на базе всех 44 местных отделений партии, в региональном исполкоме и штабе общественной поддержки Заполнить подписной лист мог каждый совершеннолетний житель региона в течение всего дня на базе доступных партийных площадок.
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