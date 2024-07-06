⚡️ Штормовое по Сочи и Сириусу До конца дня ожидаются: — грозы — дожди ❗️ Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, ситуация на контроле оперштаба.
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⚡️ Штормовое по Сочи и Сириусу До конца дня ожидаются: — грозы — дожди ❗️ Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, ситуация на контроле оперштаба.