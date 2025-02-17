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Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Маск пошутил, что в США живет много вампиров

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.

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