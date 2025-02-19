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Царьград

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Свидетельство убийства четырёх детей в ДНР: житель Новогродовки рассказывает

Свидетельство убийства четырёх детей в ДНР: житель Новогродовки рассказывает

Житель Новогродовки в ДНР стал свидетелем расстрела четырёх детей украинскими боевиками на улице Тургенева.

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Комментарии
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ак
александр крот
Какой не будь чинушка или генерал ответи
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