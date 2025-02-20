Актер Косарев из «Невского» умер накануне спектакля «Крики из Одессы»

64-летний Геннадий Косарев долго болел перед смертью, но продолжал выходить на сцену. 21 февраля он должен был сыграть в постановке «Крики из Одессы» по пьесе Исаака Бабеля «Закат» в Молодежном театре на Фонтанке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии