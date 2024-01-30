В Самаре сотрудники полиции пресекли факт фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан

По данным полицейских, местный житель 1978 года рождения в 2023 году незаконно поставил на учет по месту своей регистрации в коммунальной квартире многоэтажного дома более 400 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им для проживания жилое помещение – комнату площадью 11 квадратных метров.
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