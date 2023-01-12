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Епанчинцев о 0:1 от «Нефтехимика»: «Амуру» не хватило напора, чтобы заставить Тихомирова ошибиться»

Главный тренер «Амура» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (0:1). «Два периода – первый и третий – была равная игра.

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