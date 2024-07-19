Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд похвасталась покупкой почти за миллион рублей

15-летняя актриса сама подбирает себе образы GLOBALLOOKPRESS.COM/PAVEL KASHAEV Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд заявила, что любит тратить деньги на брендовые вещи и самостоятельно подбирать образы.
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