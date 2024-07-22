Нападения этно-бандитов на военнослужащих, участников Операции в разных городах России становятся системой.
Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России
Комментарии
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Евгений Марковский
Своими действиями по отношению к этой всей мрази, совершенно чуждой нам, Путин спровоцирует гражданскую войну в России особенно после возвращения бойцов с фронта... Высылайте всех этих оккупантов из России, господа правительство! Терпению когда нибудь и у русских приходит конец, а всех провокаторов, пытающихся спровоцировать межнациональные конфликты в России, просто уничтожать.
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3 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Началось уничтожение россиян. Пока не массово.....я так думаю.... Время покажет.
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2 час.
Андрей Павлов
А почему бы не обозвать "русской свиньей", если власть на твоей стороне? Если ст. 282 работает только в одну сторону, против русских? А ты, тварь черножопая, находишься в привилегированном положении? Да и мама "многих знает".
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1 час.
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