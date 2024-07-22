Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России

Евгений Марковский

Своими действиями по отношению к этой всей мрази, совершенно чуждой нам, Путин спровоцирует гражданскую войну в России особенно после возвращения бойцов с фронта... Высылайте всех этих оккупантов из России, господа правительство! Терпению когда нибудь и у русских приходит конец, а всех провокаторов, пытающихся спровоцировать межнациональные конфликты в России, просто уничтожать.