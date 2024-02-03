Восточная экспрессия: туры на Мальдивы на февраль почти закончились

Азиатские направления для отдыха в этом году бьют все рекорды: покупки туров в Таиланд и на Шри-Ланку по сравнению с прошлой зимой выросли втрое, а путевки на Мальдивы на февраль почти закончились, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России.