Бабаев про слухи об уходе Кузнецова из СКА: «Не хочу бред сплетников комментировать. Человек заболел, а его уже хоронят!»

Сегодня стало известно, что нападающий был внесен в список травмированных СКА. Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА».