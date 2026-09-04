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В России предлагают запретить ЭКО женщинам старше 50 лет

В России предлагают запретить ЭКО женщинам старше 50 лет

Поздние роды несут серьезные риски как для здоровья матери и малыша, так и для дальнейшей судьбы ребенка Акушер-гинеколог Марина Елисеева высказала в интервью Life.

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