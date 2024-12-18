Участникам поставки некачественных сухпайков Минобороны продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении экс-руководителей Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, которые поставляли Министерству обороны (МО) некачественные армейские сухпайки.
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