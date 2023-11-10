Bethesda раскрыла детали первого крупного патча для Starfield — он повысит удобство прохождения и улучшит глаза у NPCКомпания Bethesda подтвердила, что в конце ноября для всех игроков Starfield на Xbox Series X|S и ПК выйдет большое обновление.
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