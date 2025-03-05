В смоленских школах выявили 253 нарушения

Возникли вопросы к хранению продуктов и гигиене сотрудников столовых В 2024-2025 году специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг горячего питания в общеобразовательных организациях Смоленской области.
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