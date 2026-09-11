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Аргументы недели

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Спутниковый блэкаут как катализатор: почему санкции Запада лишь ускоряют наше стремление к технологическому суверенитету

Спутниковый блэкаут как катализатор: почему санкции Запада лишь ускоряют наше стремление к технологическому суверенитету

Очередная попытка Запада использовать технологическую инфраструктуру России в качестве оружия дала предсказуемый, но стратегически провальный для инициаторов результат.

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