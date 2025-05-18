«Россия кормит, а ты ее ненавидишь?». Вкитория Дайнеко вывела на чистую воду коллег по цеху и «без купюр» высказалась про СВО

Певица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива", на заседании Центральной избирательной комиссии РФ© РИА Новости / Евгений Одиноков Виктория Дайнеко — одна из немногих звезд, кто открыто и последовательно отстаивает свою гражданскую позицию.
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