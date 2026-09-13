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Калужские новости

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Калужский гимнаст Гашков выиграл две медали в Казани

Калужский гимнаст Гашков выиграл две медали в Казани

Калужский гимнаст Кирилл Гашков выиграл золото в опорном прыжке и серебро на параллельных брусьях, набрав 13.

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