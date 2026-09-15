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1 подписчик

Девичник, который запомнился всем

Девичник, который запомнился всем

Если бы мне кто-нибудь сказал, что самый важный вечер перед свадьбой окажется не ужином в дорогом ресторане, не примеркой платья и даже не разговором с женихом, я бы не поверила.

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