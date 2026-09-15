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Правовой режим трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТрИЗ) в российском законодательстве: недропользование, лицензирование, проектная документация и налогообложение

Правовой режим трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТрИЗ) в России представляет собой относительно молодой (сформировавшийся с 2019–2020 гг.

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