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Курс Zcash вырос на 20% после того, как основатель Paradigm сообщил об инвестициях в ZEC

Курс Zcash вырос на 20% после того, как основатель Paradigm сообщил об инвестициях в ZEC

За последние сутки стоимость Zcash увеличилась примерно на 20%. Это произошло после того, как соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг раскрыл информацию о том, что его криптоинвестиционная фирма приобрела ZEC, хотя точная сумма покупки не разглашается.

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