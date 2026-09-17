Курс Zcash вырос на 20% после того, как основатель Paradigm сообщил об инвестициях в ZEC

За последние сутки стоимость Zcash увеличилась примерно на 20%. Это произошло после того, как соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг раскрыл информацию о том, что его криптоинвестиционная фирма приобрела ZEC, хотя точная сумма покупки не разглашается.