Маск: США ждет серьезная цензура в случае победы Харрис на выборах

Победа на президентских выборах в США в ноябре кандидата от демократов и действующего вице-президента страны Камалы Харрис может повлечь за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах, утверждает предприниматель Илон Маск.
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