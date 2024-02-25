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Пьяный пассажир приставал к стюардессе «Победы» и довел её до слез – рейс задержали

Пьяный пассажир приставал к стюардессе «Победы» и довел её до слез – рейс задержали

Нетрезвый мужчина начал приставать к стюардессе «Победы» во время посадки в самолет. Пассажир прижимался к стюардессе и отпускал в адрес сотрудницы авиакомпании скабрезные замечания, пишет ТК «Авиаторщина».

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