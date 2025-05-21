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Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

Путин наградил вывозившего жителей из-под обстрелов курского чиновника

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрия Польского, который вывозил жителей из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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