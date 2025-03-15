В России указали на подорванное морально-психологическое состояние ВСУ

Морально-психологическое состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за положения частей украинской армии в Курской области подорвано, указал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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