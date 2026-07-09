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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» за 24+3 млн евро купил Штера у «Аякса». 18-летний хавбек подписал контракт на 5 лет

«Ньюкасл» объявил о подписании полузащитника Шона Штера , перешедшего из « Аякса ». Инсайдер Фабрицио Романо ранее  сообщал , сумма сделки составит 24 млн евро, еще 3 млн будет выплачено в качестве бонусов.

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