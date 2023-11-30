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В Ростове-на-Дону в Южном окружном суде террориста приговорили к 12 годам колонии строгого режима

В Ростове-на-Дону в Южном окружном суде террориста приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Завербованный сотрудниками СБУ мужчина планировал устроить теракт на 9 мая в Херсоне.Накануне в Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде объявили приговор агенту СБУ Павлу Запорожцу за подготовку к теракту на День Победы в Херсоне в 2022 году.

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