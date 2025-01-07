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Курская область. Ситуация меняется к худшему для ВСУ, но враг ещё опасен

Курская область. Ситуация меняется к худшему для ВСУ, но враг ещё опасен

ВСУ прекратили попытки наступления в Курской области после вчерашней неудачного продвижения, в ходе которого противник потерял несколько единиц техники, но так и не смог закрепиться в населенном пункте Бердин.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Значить не ждать когда они снова войдут,а бомбить эту мразь и дальше перепахать землю гнать как баранов на убой.
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6 час.

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