Курская область. Ситуация меняется к худшему для ВСУ, но враг ещё опасен

ВСУ прекратили попытки наступления в Курской области после вчерашней неудачного продвижения, в ходе которого противник потерял несколько единиц техники, но так и не смог закрепиться в населенном пункте Бердин.
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