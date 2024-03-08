Премия "Оскар": альтернативный взгляд

Фотоотчёты с премии "Оскар" всегда поражают буйством красок: блеск золотых статуэток, платья всех цветов радуги, которые оттеняются чёрными смокингами, сияние драгоценностей, красная дорожка, в конце концов.
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