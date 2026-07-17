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Zero Hedge

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Rare Wartime Protests Across Ukraine As Zelensky Moves To Oust Defense Chief

Rare Wartime Protests Across Ukraine As Zelensky Moves To Oust Defense Chief

Rare Wartime Protests Across Ukraine As Zelensky Moves To Oust Defense Chief Rare wartime protests have broken out in Ukraine in the wake of President Zelensky sacking his popular Defense Minister Mykhailo Fedorov - which is reportedly in process but not finalized yet.

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