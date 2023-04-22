«Трафареты безопасности» появились в Смоленске вблизи пешеходных переходов

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход», проводимого на территории г. Смоленска, сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД МБОУ «Средняя школа № 26» вблизи пешеходных переходов нанесли на асфальте «Трафареты безопасности».