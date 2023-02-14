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Кайри Ирвинг допустил потерю в спасительной атаке «Далласа» в матче с «Миннесотой»

Кайри Ирвинг допустил потерю в спасительной атаке «Далласа» в матче с «Миннесотой»

«Даллас» был близок к тому, чтобы вернуться с «-8» на последних минутах домашнего матча с «Миннесотой» (121:124).

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